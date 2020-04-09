Из-за эпидемии коронавируса Генштаб отложил международные военные учения

Мероприятия многонациональной коллективной подготовки на территории Украины при участии подразделений ВС Украины перенесенны с целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID19.

Источник: пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Дословно: "Мероприятия многонациональной коллективной подготовки на территории Украины при участии подразделений ВС Украины, предусмотренные Указом Президента Украины от 04.02.2020 №34/2020 "О Плане проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Украины и их участия в многонациональных учениях вне пределов Украины на 2020 год и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях", с введением ограничительных мер по недопущению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 – перенесены".

Детали: Также перенесены на неопределенный срок ротации национального персонала, которые выполняют задачи в составе международных операций по поддержанию мира и безопасности.

В то же время, мероприятия подготовки для проведения ротаций национального контингента в Косово, Республика Сербия и 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго остаются без изменений.

В Генштабе подчеркнули, что подготовка личного состава Вооруженных Сил Украины на территории Украины продолжается с соблюдением требований Минздрава Украины и рекомендаций Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины по предотвращению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинских частях ВС Украины.

Напомним: