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Во время карантина из Польши выехали 143 тысячи украинцев

Четверг, 9 апреля 2020, 15:20
Во время карантина из Польши выехали 143 тысячи украинцев

С 15 марта по 7 апреля из Польши в Украину выехали 143 200 человек, из них 31 000 – за последние десять дней, когда граница была уже закрыта.

Источник: LIGA.net со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Польши Агнешку Голиас

Детали: Как сообщил изданию пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, всего в Украину с 13 марта по 1 апреля вернулись 650 000 человек.

Из них 185 000 украинцев были эвакуированы спецрейсами, организованными МИД Украины.

Справа: 28 марта Сейм Польши одобрил антикризисную программу действий для поддержки экономики страны на сумму 212 млрд злотых (45 млрд евро). В частности, предполагается, что трудовые мигранты из других стран могут рассчитывать на автоматическое продление рабочих виз и карт пребывания на период эпидемии и, по меньшей мере, 30 дней после ее завершения.

По данным консульского отдела посольства Украины в Польше, количество украинских трудовых мигрантов в Польше с 2014 года выросло в пять раз – с 300 тысяч до 1,5 миллиона.

При этом по состоянию на август 2019 года официально были трудоустроены только 483 тысяч граждан Украины (это 67% от всех легально трудоустроенных трудовых мигрантов в стране), сообщало Польское Радио.

По данным НБУ, за 2019 год приток денежных переводов в Украину составил около $12 млрд. Больше всего их поступило от трудовых мигрантов из Польши – $3,8 млрд.

По данным Минэкономики, количество безработных в Украине выросло на 13% по сравнению с прошлым годом, достигнув 364 000 человек по состоянию на 7 апреля.

Предыстория:

  • 20 марта в Польше ввели режим эпидемии из-за распространения коронавируса, закрыла границу с 15 марта. 
  • Представитель Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич заявил, что все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на COVID-19 и лечение.
  • В марте Bloomberg писал, что отъезд украинских рабочих может вызвать коллапс в строительном рынке Польши.
  • 27 марта, когда и Украина решила полностью закрыть границу, на границе из Польшей образовались очереди. Тогда почти 22,5 тысячи гроамдян пропустили через госграницу пешком. Кроме того, для украинцев у границы организовали 500 рейсов.

Знать больше: Операция "эвакуация": как возвращают украинских туристов из-за рубежа в эпоху коронавируса

Темы: ПольшамиграциякарантинкоронавирусПограничная служба
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