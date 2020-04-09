Оккупанты обстреляли мирный населенный пункт, ВСУ открыли огонь в ответ

Вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили режим прекращения огня и обстреляли окрестности населенного пункта Хутор Вольный. Заряд от АГС-17 взорвался во дворе местной жительницы.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Применив минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы, российские оккупанты обстреляли окрестности населенного пункта Хутор Вольный, подвергая опасности местных жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения.

В ходе обстрела вражеский заряд от АГС-17 взорвался во дворе местной жительницы. Осколки от гранаты повредили окна и кровлю дома. Никто не пострадал.

Поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью мирных жителей подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ.

Напомним: