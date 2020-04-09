Ляшко рассказал о визите в Николаев: В ДТП не попадал, делаю неплановые визиты

Главный санитарный врач Виктор Ляшко, который находится с визитом в Николаеве, заявил, что автомобиль, который врезался в авто журналистов, ему не принадлежит, и в момент ДТП, он в нем не находился.

Источник: пост Ляшко в Facebook, комментарий помощницы Ляшко Марии Иваник "Украинской правде"

Прямая речь Ляшко: "Сегодня работаю в Николаеве. И сразу прошу не распространять ложную информацию о ДТП. Машина не моя. Меня в автомобиле во время ДТП также не было. Именно в это время давал интервью журналистам".

Детали: Главный санврач добавил, что продолжает с коллегами проверять, "как в Николаевской области работают все алгоритмы".

По его словам, он не сообщал властям области о планах визитов, а учреждения для проверки выбирают на месте с учетом мнений и пожеланий медиков.

Как рассказала помощница Ляшко Мария Иваник, в целом для перевозки главного санитарного врача и других чиновников выдали из обладминистрации 3 авто.

Действительно машина, которая попала в ДТП, подвозила Ляшко от аэропорта до здания ОГА.

Но сейчас он передвигается на другом авто. По словам Иваник, машину оперативно заменили, поэтому "не возникло никаких проблем".

Что было раньше: Утром 9 апреля в Николаев прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который планирует разобраться, почему в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Позже СМИ сообщали, что машина, которую выдали главному санврачу, врезалась в бусик журналистов в Николаеве.

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