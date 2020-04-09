Ляшко рассказал о визите в Николаев: В ДТП не попадал, делаю неплановые визиты
Главный санитарный врач Виктор Ляшко, который находится с визитом в Николаеве, заявил, что автомобиль, который врезался в авто журналистов, ему не принадлежит, и в момент ДТП, он в нем не находился.
Источник: пост Ляшко в Facebook, комментарий помощницы Ляшко Марии Иваник "Украинской правде"
Прямая речь Ляшко: "Сегодня работаю в Николаеве. И сразу прошу не распространять ложную информацию о ДТП. Машина не моя. Меня в автомобиле во время ДТП также не было. Именно в это время давал интервью журналистам".
Детали: Главный санврач добавил, что продолжает с коллегами проверять, "как в Николаевской области работают все алгоритмы".
По его словам, он не сообщал властям области о планах визитов, а учреждения для проверки выбирают на месте с учетом мнений и пожеланий медиков.
Как рассказала помощница Ляшко Мария Иваник, в целом для перевозки главного санитарного врача и других чиновников выдали из обладминистрации 3 авто.
Действительно машина, которая попала в ДТП, подвозила Ляшко от аэропорта до здания ОГА.
Но сейчас он передвигается на другом авто. По словам Иваник, машину оперативно заменили, поэтому "не возникло никаких проблем".
Что было раньше: Утром 9 апреля в Николаев прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который планирует разобраться, почему в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Позже СМИ сообщали, что машина, которую выдали главному санврачу, врезалась в бусик журналистов в Николаеве.
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Предыстория:
- По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.
- По состоянию на утро 9 апреля в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса.