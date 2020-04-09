Заседание глав фракций запланировано на 10 апреля – нардеп

Заседание глав парламентских фракций с руководством парламента относительно порядка дня внеочередной сессии назначено на утро 10 апреля.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, "Укринформ" со ссылкой на источник в Раде

Прямая речь: "У нас завтра утром будет заседание глав фракций с руководством парламента, где будет обсуждаться порядок дня внеочередного заседания. Пока что оно предварительно назначено на понедельник".

Детали: По данным "Укринформа", совещание руководства парламента с председателями фракций и групп запланировано на 9 утра 10 марта.

По словам Железняка, фракция "Голос" будем настаивать на внесении банковского законопроекта (№2571-д – ред.) в порядок дня. Однако это будет зависеть от работы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, замглавы которого он является.

По словам Железняка, в законопроекте уже свели более 11 тысяч поправок, то есть осталось около 5 тыс. Он надеется, что окончательный текст таблицы будет готов ко второй половине дня 10 апреля.

Нардеп отметил, что то, насколько быстро будет работать комитет, зависит от порядка дня внеочередного заседания парламента.

По его словам, оба представителя фракции "Голос" в комитете – он и Галина Васильченко – готовы работать на выходных и в понедельник, "хоть днем, хоть ночью, чтобы подготовить к рассмотрению банковский законопроект".

Он напомнил, что из 32 членов комитета 24 представляют "Слугу народа", так что от них, прежде всего, зависит, "как они будут реагировать на этот спам".

Что было раньше: председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно 13 апреля.

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