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Германия самолетами доставит тысячи сезонных работников из Восточной Европы

Четверг, 9 апреля 2020, 16:57

В Дюссельдорфе в четверг, 9 апреля, приземлились первые самолеты с сезонными работниками из Румынии, которых Германия доставляет для проведения сельскохозяйственных работ в связи с дефицитом рабочей силы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

Из-за коронавирусного кризиса и изменений правил въезда сельскому хозяйству Германии для сбора урожая не хватает около 40 000 сезонных работников из-за рубежа. В ближайшие недели они срочно нужны для сбора спаржи, клубники и овощей.

Поскольку иностранным сезонным работникам разрешено въезжать в страну только самолетом, авиакомпания Eurowings привозит работников в Германии из стран Восточной Европы, в частности, Румынии, Болгарии и Польши.

Первые рейсы Eurowings из румынских городов Сибиу и Яссы приземлились в Дюссельдорфе около 13:30 в четверг днем. Для въезда во времена коронавирусных ограничений рабочие нуждаются в специальном разрешении.

Федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер и министр сельского хозяйства Юлия Клекнер договорились неделю назад переправить 80 000 иностранных сезонных рабочих в Германию при условии соблюдения строгих требований.

Чтобы помочь со сбором урожая и другими срочными полевыми работами, по 40 000 человек могут приехать в апреле и мае.

Сейчас до 27 мая по всей Германии запланировано 25 специальных рейсов. Места на несколько самолетов полностью забронированы - фермеры уже зарегистрировали 20 000 иностранных сборщиков урожая для специальных рейсов Eurowings.

Темы: ГерманияроботаРумыния
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