На Луганщине 70% жителей готовы к прямым переговорам с ОРДЛО, в Донецкой области – 50%

В Луганской области 71% опрошенных готовы к прямым переговорам с руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" ради мира на Донбассе, в Донецкой области таких - 50%.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и центра политической социологии 18 февраля - 2 марта

Дословно: "Когда респондентам было предложено отдельно оценить приемлемость/неприемлемость прямых переговоров с руководством "ДНР/ЛНР", уровень согласия оказался еще больше.

Такой уровень был очень высоким в Луганской области (где 71% опрошенных считают такие переговоры приемлемыми) и довольно высоким в Донецкой области (уровень поддержки составлял 49%); о недопустимости такой перспективы заявили 33% жителей Донецкой области и лишь 9% луганчан".

Детали: Отмечается, что доля тех, кто считает такие действия приемлемыми по сравнению с ноябрем 2018 года почти не изменилась в Донецкой области и немного (с 68% до 71%) выросла в Луганской.

Зато доли тех, для кого это неприемлемо, заметно (с 19% до 33%) увеличилась среди жителей Донецкой области, но немного (с 15% до 9%) уменьшилась среди луганских респондентов.

Кроме того луганчан оказалась значительно больше (34% против 14% среди жителей Донецкой области) доля тех, кто считает, что ради установления мира на Донбассе нужно идти на любые компромиссы, тогда как среди жителей Донецкой области значительно больше (27% против 7%) была мысль о возможности установления мира только силовым путем.

Опрос проводился в Донецкой и Луганской областях фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром политической социологии (с привлечением сети фирмы "Юкрейниан социолоджи сервис") в течение 18 февраля - 2 марта 2020 года.

В каждой из областей было опрошено по 500 респондентов (за исключением оккупированных территорий).

Погрешность выборки не превышает 3,5%.

Опрос проводился при финансовой поддержке посольства Великобритании.