На фоне карантина суд разрешил Грымчаку выходить из дома

Высший антикоррупционный суд смягчил бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной арест.

Источник: ВАКС

Дословно: "9 апреля следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Так, его круглосуточный домашний арест изменен на ночной - с 22:00 до 6:00".

Детали: Подозреваемому также продлили срок действия обязанностей на шестьдесят дней - до 12 июня 2020 года включительно. Бывший заместитель МинТОТ обязан прибывать к детективу, прокурору или в суд за каждым их вызовом и требованием; воздерживаться от общения с подозреваемым и свидетелями; сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

Напомним: В Украине действуют строгие карантинные ограничения: в самоизоляции должны находиться все лица старше 60 лет, люди с подозрением на коронавирус, люди, контактировавшие с больными, больные COVID-19, не требующие госпитализации. Запрещено гулять в парках, заниматься на спортплощадках, передвигаться более чем по двое. На улице граждане должны ходить в масках и обязательно иметь при себе документы.

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