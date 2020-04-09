Кулеба продвигает идею особого статуса Украины, Молдовы и Грузии в Восточном партнерстве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба продвигает идею о том, что Украина, Молдова и Грузия могут играть особую роль в Восточном партнерстве.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в его заявлении в ответ на заявление министров иностранных дел "Вышеградской группы" о будущем "Восточного партнерства".

"Украина вместе с Грузией и Молдовой готова способствовать началу новой амбициозной главы "Восточного партнерства". Мы выступаем за углубление процесса политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС путем полной реализации потенциала углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли (УВЗСТ), в том числе в формате "ЕС + ассоциированные партнеры", доступа к Общего рынка ЕС и усиленную секторальной интеграции", - заявил Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Украина разделяет подход, согласно которому "Восточное партнерство" должно основываться на общих ценностях и удовлетворять ожидания всех его участников.

Дмитрий Кулеба также поблагодарил за внедрение "V4EastSolidarity program" - программы помощи странам-участницам "Восточного партнерства" в борьбе с последствиями пандемии коронавирусной болезни, и за последовательную поддержку странами "Вышеградской четверки" суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы разделяем необходимость направления усилий "Восточного партнерства" для оказания комплексной помощи партнерам в развитии устойчивого общества, в частности путем поддержки государств-участников в противодействии киберугрозам и дезинформации", - добавил он.

Напомним, страны "Вышеградской четверки" - Чехия, Польша, Словакия и Венгрия - решили выделить 250 000 евро "Восточному партнерству" в связи с пандемией COVID-19.

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