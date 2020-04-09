15 украинцев из США эвакуировали самолетом авиакосмической компании

В четверг из Вашингтонского аэропорта 15 граждан Украины эвакуировали чартерным самолетом американской авиакосмической компании "Нортроп Грумман".

Источник: пресс-служба посольства Украины в США

Дословно: "С Вашингтонского международного аэропорта Даллес отправилось 15 граждан, которых американская авиакосмическая компания "Нортроп Грумман" за договоренности с посольством любезно согласилась вернуть в Украину".

Детали: Сообщается, что "Нортроп Грумман" несколько лет сотрудничает с украинским космическим бюро, а в апреле планировала отправлять чартер, чтобы забрать из Украины в США украинских конструкторов, которые помогают в рамках проекта по созданию ракеты-носителя "Антарес", который каждые полгода доставляет груз к Международной космической станции.

Представители авиакосмической компании согласились на предложение дипломатов и на пути в Киев забрали 15 украинцевй, которые застряли в США из-за карантина.

Специальный самолет имел ограниченное количество мест и забрал только тех граждан, которые отправились на программу в посольство Украины в США и требовали неотложной медицинской, финансовой или бытовой помощи.

В посольстве также поблагодарили всех причастных ведомств Украины, которые позволили разовую посадку самолета, учитывая экстренную ситуацию.