15 украинцев из США эвакуировали самолетом авиакосмической компании

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Четверг, 9 апреля 2020, 18:02

В четверг из Вашингтонского аэропорта 15 граждан Украины эвакуировали чартерным самолетом американской авиакосмической компании "Нортроп Грумман".

Источник: пресс-служба посольства Украины в США

Дословно: "С Вашингтонского международного аэропорта Даллес отправилось 15 граждан, которых американская авиакосмическая компания "Нортроп Грумман" за договоренности с посольством любезно согласилась вернуть в Украину".

Детали: Сообщается, что "Нортроп Грумман" несколько лет сотрудничает с украинским космическим бюро, а в апреле планировала отправлять чартер, чтобы забрать из Украины в США украинских конструкторов, которые помогают в рамках проекта по созданию ракеты-носителя "Антарес", который каждые полгода доставляет груз к Международной космической станции.

Представители авиакосмической компании согласились на предложение дипломатов и на пути в Киев забрали 15 украинцевй, которые застряли в США из-за карантина.

Специальный самолет имел ограниченное количество мест и забрал только тех граждан, которые отправились на программу в посольство Украины в США и требовали неотложной медицинской, финансовой или бытовой помощи.

 

В посольстве также поблагодарили всех причастных ведомств Украины, которые позволили разовую посадку самолета, учитывая экстренную ситуацию.

 

Украинская правда
Темы: карантин США Киев авиа


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