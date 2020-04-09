Нардепы предварительно договорились о дате и времени внеочередной Рады – Качура
Между депутатами Верховной Рады есть предварительная договоренность о том, что внеочередное заседание парламента состоится в понедельник, 13 апреля, начало в 12:00.
Источник: заявление в телеэфире народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Качуры, которое передает Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Предварительно мы с коллегами договорились, что заседание Верховной Рады состоится в понедельник в 12:00.
Мы выносим на голосование в понедельник, насколько мне известно, только один закон - "об изменениях в государственный бюджет".
Детали: В то же время депутат отметил, что кроме законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, на внеочередном заседании парламента необходимо утвердить программу деятельности правительства, а также отклонить 13 постановлений об отмене законопроекта №2178-10 "по обороту земель сельскохозяйственного назначения".
Предыстория:
- 8 апреля глава парламента Дмитрий Разумков прогнозировал, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно в понедельник, 13 апреля.
- Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверг или пятницу.
- В "Слуге народа" рассчитывали, что Рада проведет внеочередное заседание в пятницу, 10 апреля.