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Нардепы предварительно договорились о дате и времени внеочередной Рады – Качура

Четверг, 9 апреля 2020, 18:59
Нардепы предварительно договорились о дате и времени внеочередной Рады – Качура

Между депутатами Верховной Рады есть предварительная договоренность о том, что внеочередное заседание парламента состоится в понедельник, 13 апреля, начало в 12:00.

Источник: заявление в телеэфире народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Качуры, которое передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Предварительно мы с коллегами договорились, что заседание Верховной Рады состоится в понедельник в 12:00.

Мы выносим на голосование в понедельник, насколько мне известно, только один закон - "об изменениях в государственный бюджет".

Детали: В то же время депутат отметил, что кроме законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, на внеочередном заседании парламента необходимо утвердить программу деятельности правительства, а также отклонить 13 постановлений об отмене законопроекта №2178-10 "по обороту земель сельскохозяйственного назначения".

Предыстория:

  • 8 апреля глава парламента Дмитрий Разумков прогнозировал, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно в понедельник, 13 апреля.
  • Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверг или пятницу.
  • В "Слуге народа" рассчитывали, что Рада проведет внеочередное заседание в пятницу, 10 апреля.

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Темы: Верховная Радабюджет
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