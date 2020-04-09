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В Молдове суд приостановил действие "коронавирусного" пакета помощи правительства

Четверг, 9 апреля 2020, 19:12

Конституционный суд Молдовы приостановил действие "пакета антикризисных мер поддержки граждан и бизнеса", который молдавское правительство приняло в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NewsMaker, об этом 9 апреля объявил премьер-министр Ион Кику.

"Согласно этому решению, правительство не может выплачивать пособие по безработице... У многих граждан больше не будет денег на хлеб. Правительство не сможет выплачивать минимальный ежемесячный доход, не сможет помочь экономическим агентам, которые дают зарплату за март, и не сможет освободить от уплаты патента", - сказал глава правительства Молдовы.

1 апреля молдавское правительство одобрило комплекс мер по поддержке граждан и бизнеса на время чрезвычайного положения. Для этого из госбюджета выделили более 700 млн леев.

Позже депутаты от партии "Действие и солидарность" (PAS), а также депутаты от партии "Шор" обжаловали в Конституционном суде ряд положений пакета антикризисных мер. Они считают, что некоторые пункты в документе могут способствовать уклонению от уплаты налогов и хищению средств из госбюджета.

Депутаты не выступают против пакета целиком, а только против тех пунктов "которые на фоне борьбы с пандемией могут обернуться новыми серыми схемами".

Окончательное решение по пакету антикризисных мер КС Молдовы примет на заседании 13 апреля.

Темы: Молдовакоронавирус
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