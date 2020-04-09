ООС: 11 перестрелок, один боец ВСУ погиб, потери противника уточняются

9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять - с использованием запрещенных минского договоренностями вооружений. Один боец ВСУ погиб, потери противника уточняются.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники шесть раз обстреляли позиции украинских защитников.

По защитникам Павлополя враг выпустил пять мин калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Водяного противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм - четыре мины, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ВСУ у Красногоровки и Новомихайловки оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Вблизи Богдановки противник применил против украинских защитников стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили установленный режим "Тишина".

Из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем враг течение дня обстрелял опорные пункты ВСУ вблизи Хутора Вольный и дважды - у Орехового.

Рядом с Новгородским против украинских защитников оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

В районе Крымского российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов 9 апреля погиб один украинский военнослужащий.

В пресс-центре ООС сообщили, что на каждый обстрел со стороны российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали прицельный огонь по их опорных пунктах и решительно пресекали враждебную активность.

Потери противника уточняются.

Что было раньше: Пресс-центр ООС 9 апреля сообщил, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли окрестности населенного пункта Хутор Вольный. Заряд от АГС-17 взорвался во дворе местной жительницы.

Поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью мирных жителей подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ.

Напомним: