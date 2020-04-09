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Отступление пандемии на Сумщине: ни одного нового случая коронавируса за сутки

Четверг, 9 апреля 2020, 19:43
Отступление пандемии на Сумщине: ни одного нового случая коронавируса за сутки

В Сумской области за минувшие сутки (с 10 утра среды до 10:00 четверга), не было ни одного нового случая Covid-19.

Источник: сайт Сумского областного лабораторного центра

Детали: При этом, согласно данным лаборатории, за сутки поступило 8 сообщений о подозрении на коронавирус.

Почти половина ранее заболевших приходится на Конотопский район.

Всего в области 56 случаев заболевания Covid-19, из них два летальных. Один человек выздоровел.

Напомним:

  • По состоянию на 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, 8 апреля подтверждены 224 новых случая.

Украинская правда
Темы: Сумская областькоронавирусCovid-2019
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