Отступление пандемии на Сумщине: ни одного нового случая коронавируса за сутки

В Сумской области за минувшие сутки (с 10 утра среды до 10:00 четверга), не было ни одного нового случая Covid-19.

Источник: сайт Сумского областного лабораторного центра

Детали: При этом, согласно данным лаборатории, за сутки поступило 8 сообщений о подозрении на коронавирус.

Почти половина ранее заболевших приходится на Конотопский район.

Всего в области 56 случаев заболевания Covid-19, из них два летальных. Один человек выздоровел.

Напомним: