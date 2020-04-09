Отступление пандемии на Сумщине: ни одного нового случая коронавируса за сутки
Четверг, 9 апреля 2020, 19:43
В Сумской области за минувшие сутки (с 10 утра среды до 10:00 четверга), не было ни одного нового случая Covid-19.
Источник: сайт Сумского областного лабораторного центра
Детали: При этом, согласно данным лаборатории, за сутки поступило 8 сообщений о подозрении на коронавирус.
Почти половина ранее заболевших приходится на Конотопский район.
Всего в области 56 случаев заболевания Covid-19, из них два летальных. Один человек выздоровел.
Напомним:
- По состоянию на 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, 8 апреля подтверждены 224 новых случая.
Украинская правда