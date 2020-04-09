Германия не согласна на общий долг для ЕС в связи с пандемией

Германия не соглашается с идеей общего долга для стран-членов ЕС – так называемых "коронаоблигаций" – для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявила федеральный канцлер Ангела Меркель.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не соглашается с идеей общего долга для стран-членов ЕС – так называемых "коронаоблигаций" – для помощи самым пострадавшим странам.

"Я имела продолжительный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, и мы сошлись во мнении, что сейчас Европа переживает едва ли не самые трудные времена и очень нуждается в солидарности.

Германия готова проявить эту солидарность – наше благосостояние зависит от благосостояния Европы. Однако у нас разные взгляды относительно того, какие инструменты должны быть использованы для этого. Я не считаю, что мы должны иметь общий долг в связи с ситуацией в нашем политическом объединении, поэтому мы отвергаем эту идею", - рассказала она во время пресс-конференции.

"Вместе с тем, есть много других способов проявить солидарность, и я верю, что мы найдем решение", - добавила Ангела Меркель.

Ранее премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что Европейский Союз рискует провалиться как проект в результате коронавирусного кризиса, если ЕС не сможет обеспечить поддержку наиболее пострадавшим странам.

Напомним, Италия и некоторые другие страны ЕС пытаются подтолкнуть более экономных членов блока к выпуску так называемых "коронаоблигаций" - совместного долга, который помогли бы погасить все страны ЕС. Меньше всего с такой идеей согласны Нидерланды, Германия и Финляндия.