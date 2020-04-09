На Закарпатье третий человек умер от коронавируса

В Берегово зафиксировали первую смерть от коронавируса и третью в Закарпатской области.

Источник: мэр Берегово Золтан Бабяк в Facebook

Прямая речь: "В Берегово зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19. Случай оказался летальным: умерла жительница города, 1952 г. р.".

Детали: Сейчас в Закарпатской области официально 51 заражения.

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Предыстория: По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случая заболевания COVID-19, в течение 8 апреля подтверждено 224 новых случая. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.