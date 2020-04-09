Новости 9 апреля: вспышка в Лавре, "возобновление" коронавируса

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Четверг, 9 апреля 2020, 20:19

В Киеве резко увеличилось количество больных коронавирусом, коронавирус может "возобновляться" у вылеченных пациентов — актуальные новости 9 апреля.

О Лавре

За минувшие сутки в Киево-Печерской лавре выявили 26 случаев заболевания COVID-19, общее количество инфицированных коронавирусом в столице достигло 335 — Кличко.

О "возобновлении" коронавируса

Коронавирус может "возобновляться" у тех, кто уже вылечился от COVID-19, считают в Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний.

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В Украине зафиксировано 1892 случая заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 224. В результате осложнений умерли 57 человек, 45 украинцев выздоровели.

Кабмин определил, что пребывание лиц в обсерваторах-изоляторах, кроме питания, является бесплатным. Также правительство запретило в обсервации алкоголь.

Укрпочта к Пасхе бесплатно будет доставлять освященные паски украинцам на дом. Паска весом 300 грамм будет стоить 30 грн, 500 грамм — 50 грн.

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Темы: коронавирус эпидемия карантин


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