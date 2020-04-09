Дожди и мокрый снег: синоптики прогнозируют через несколько дней похолодание

На следующей неделе почти на всей территории Украины упадет температура воздуха, пойдут дожди, а местами даже мокрый снег.

Источник: сообщение Укргидрометцентра, которое передает Укринформ

Детали: Во вторник, 14 апреля, ночью в западных и северных областях, днем ​​во всей Украине дождь и мокрый снег; снижение температуры ночью и днем ​​до 1-7 ° тепла, днем ​​на юге и юго-востоке 8-14°; в Карпатах ночью и днем ​​заморозки 0-4°.

В Киеве и Киевской области 14 апреля дождь и мокрый снег; снижение температуры ночью и днем ​​до 2-7 ° тепла.

В более близкой перспективе погода будет несколько лучше. 10 апреля в Украине переменная облачность. Ночью в северной части, днем ​​в северных, центральных и восточных областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, днем ​​местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 4-9 ° тепла, в восточных и Запорожской областях 1-4 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 °; днем в западных и северных областях 9-14 ° тепла, на остальной территории 15-20 °, на юге Одесской области до 23 °; на высокогорье Карпат на протяжении суток 1-6 ° тепла.

В Киеве 10 апреля облачно, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 6-8 ° тепла, днем ​​11-13 °. В Киевской области также местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, днем ​​местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 4-9 ° тепла, днем ​​9-14 °.

11 апреля в Украине переменная облачность, дождь возможен лишь ночью в восточных и Запорожской областях. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы, кроме юго-востока, заморозки 0-5 °, днем ​​9-14 ° тепла.

12 апреля малооблачно. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Ночью ожидаются сильные заморозки 0-5 °; днем 9-14 ° тепла, в западных областях 12-17 °, на Закарпатье до 20 °.

В Киеве и столичном регионе 11-12 апреля сухо. Температура ночью 11 апреля 1-6 ° тепла, на почве заморозки 0-5 °, 12 апреля сильные заморозки 0-5 °; днем 9-14 ° тепла.

13 апреля в Украине без осадков, днем ​​в западных, Житомирской областях небольшой дождь; температура ночью 1-7 ° тепла, днем ​​12-18 °, на западе до 20 °; в восточной части ночью сильные заморозки 0-5 °, днем ​​10-15 ° тепла.

В Киеве и Киевской области 13 апреля без осадков; температура ночью 2-7 ° тепла, днем ​​13-18 °.