Премьер Британии еще в реанимации, но его состояние продолжает улучшаться
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Четверг, 9 апреля 2020, 21:02
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон до сих пор находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние продолжает улучшаться.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом на пресс-брифинге сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.
"Он [Борис Джонсон] все еще в отделении интенсивной терапии, но его состояние продолжает улучшаться, он в хорошем настроении", - рассказал Доминик Рааб.
Ранее в этот день представитель Бориса Джонсона сообщал, что премьер "в хорошем настроении" и благодарит медиков за лечение. Он сообщил, что Джонсон продолжает "стандартное лечение кислородом".
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