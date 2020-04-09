Премьер Британии еще в реанимации, но его состояние продолжает улучшаться

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон до сих пор находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние продолжает улучшаться.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом на пресс-брифинге сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.

"Он [Борис Джонсон] все еще в отделении интенсивной терапии, но его состояние продолжает улучшаться, он в хорошем настроении", - рассказал Доминик Рааб.

Ранее в этот день представитель Бориса Джонсона сообщал, что премьер "в хорошем настроении" и благодарит медиков за лечение. Он сообщил, что Джонсон продолжает "стандартное лечение кислородом".