Премьер Британии еще в реанимации, но его состояние продолжает улучшаться

904 просмотра
Четверг, 9 апреля 2020, 21:02

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон до сих пор находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние продолжает улучшаться.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом на пресс-брифинге сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.

"Он [Борис Джонсон] все еще в отделении интенсивной терапии, но его состояние продолжает улучшаться, он в хорошем настроении", - рассказал Доминик Рааб.

Ранее в этот день представитель Бориса Джонсона сообщал, что премьер "в хорошем настроении" и благодарит медиков за лечение. Он сообщил, что Джонсон продолжает "стандартное лечение кислородом".

Темы: Великобритания коронавирус эпидемия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Британский премьер провел вторую ночь в реанимации, состояние стабильное 8 апреля 2020, 08:41
Премьер Британии все еще в реанимации, но настроение – хорошее 7 апреля 2020, 21:59
Джонсон провел ночь в реанимации, к искусственной вентиляции легких его не подключали 7 апреля 2020, 08:05
Все новости
Главные новости
Из ГБР уволили заместителей времен Трубы Варченко и Буряка – источники
Нардепы предварительно договорились о дате и времени внеочередной Рады – Качура
Правительство изменило карантинные ограничения. Что нового
В трех областях могут ввести комендантский час – мэр Ивано-Франковска
Все новости
исследование

Как долго коронавирус живет на медицинских масках, банкнотах и одежде

Кино

Сериалы апреля-2020

Поиск по сайту
Архив
Весь архів