Больного Covid британского премьера забрали из реанимации
Четверг, 9 апреля 2020, 21:32
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, больного Covid-19, перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.
Источник: BBC со ссылкой на информацию, полученную в правительстве
Детали: В пресс-службе сообщили, что Джонсона "сегодня вечером перевели из реанимации в палату, где он будет под тщательным контролем врачей на ранней стадии выздоровления".
Пресс-секретарь добавил, что у премьера "очень хорошее настроение".
Напомним:
- Уже 8 апреля вечером сообщалось, что состояние Бориса Джонсона улучшается.
- Премьер-министр Великобритании уже третий день подряд находился в отделении интенсивной терапии, в госпитале Св. Томаса в Лондоне, куда он был госпитализирован в понедельник вечером.