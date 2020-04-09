Больного Covid британского премьера забрали из реанимации

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Четверг, 9 апреля 2020, 21:32

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, больного Covid-19, перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Источник: BBC со ссылкой на информацию, полученную в правительстве

Детали: В пресс-службе сообщили, что Джонсона "сегодня вечером перевели из реанимации в палату, где он будет под тщательным контролем врачей на ранней стадии выздоровления".

Пресс-секретарь добавил, что у премьера "очень хорошее настроение".

Напомним:

Темы: Британия коронавирус Covid-2019


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