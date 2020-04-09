Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество погибших от коронавируса во Франции превысило 12 тысяч

Четверг, 9 апреля 2020, 21:55

Количество погибших от коронавируса во Франции превысило 12 тысяч. В то же время, количество умерших за сутки существенно меньше, чем накануне, и впервые за время пандемии уменьшилось количество пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сегодня на брифинге сообщил генеральный директор по вопросам здравоохранения Жером Саломон.

За последние 24 часа во Франции от Covid-19 в больницах умерли 424 больных.

Это более чем на сотню меньше, чем 8 апреля, когда сообщалось о 541 погибшем, и 7 апреля, когда в больницах умерли 607 больных.

Таким образом, общее количество погибших возросло до 12 210, из которых 8044 – умершие в больницах, 4166 – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

За последние сутки в отделения интенсивной терапии госпитализировали 369 пациентов.

В то же время, впервые за время пандемии снизилось общее количество пациентов в отделениях интенсивной терапии – на 82 человека, по сравнению с предыдущим днем.

Всего с Covid-19 госпитализированы 30767 больных, из них 7066 – в отделениях интенсивной терапии.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что страна еще не достигла пика эпидемии и об ослаблении карантина говорить слишком рано.

Читайте также: В шаге от пропасти: как Франция избежала худшего сценария эпидемии.

Темы: ФранциякоронавирусCovid-2019жертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Франция
Суд во Франции разрешил уклонистам и дезертирам из России претендовать на статус беженца
Кулеба с французской коллегой осудили выход РФ из "зерновой сделки"
Парламент Франции утвердил семилетний оборонный бюджет в размере 413 млрд евро
Последние новости
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
Все новости...
Реклама: