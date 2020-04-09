Количество погибших от коронавируса во Франции превысило 12 тысяч

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Четверг, 9 апреля 2020, 21:55

Количество погибших от коронавируса во Франции превысило 12 тысяч. В то же время, количество умерших за сутки существенно меньше, чем накануне, и впервые за время пандемии уменьшилось количество пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сегодня на брифинге сообщил генеральный директор по вопросам здравоохранения Жером Саломон.

За последние 24 часа во Франции от Covid-19 в больницах умерли 424 больных.

Это более чем на сотню меньше, чем 8 апреля, когда сообщалось о 541 погибшем, и 7 апреля, когда в больницах умерли 607 больных.

Таким образом, общее количество погибших возросло до 12 210, из которых 8044 – умершие в больницах, 4166 – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

За последние сутки в отделения интенсивной терапии госпитализировали 369 пациентов.

В то же время, впервые за время пандемии снизилось общее количество пациентов в отделениях интенсивной терапии – на 82 человека, по сравнению с предыдущим днем.

Всего с Covid-19 госпитализированы 30767 больных, из них 7066 – в отделениях интенсивной терапии.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что страна еще не достигла пика эпидемии и об ослаблении карантина говорить слишком рано.

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Темы: Франция коронавирус Covid-2019 жертвы


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