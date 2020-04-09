В Нацполиции уверяют, что людей не будут выгонять из храмов за нарушение карантина

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко надеется, что празднование Пасхи в условиях карантина в стране произойдет в атмосфере взаимопонимания и уважения друг к другу, без скопления людей и инцидентов.

Источник: Клименко в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Клименко: "И полиция, и МВД учитывали то, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводят, на богослужении находится не более 10 человек.

Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять ".

Детали: Он напомнил, что в храмах без маски разрешается быть только священнику, поскольку этого требует традиция и ритуал. В то же время после службы в церкви могут заходить два человека - если храм большой, и один человек - если церковь маленькая.

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Что было раньше: В ПЦУ рассказали об ограничениях во время Вербного воскресенья и на Пасху.

Украина в этом году Пасху празднует 19 апреля.