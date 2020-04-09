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"Схемы": Во время карантина Минздрав посещают "гости из прошлого"

Четверг, 9 апреля 2020, 23:47
Схемы: Во время карантина Минздрав посещают гости из прошлого

"Схемы" решили понаблюдать за жизнью, бурлящей вокруг здания Министерства здравоохранения в центре столицы во время Коронавирусного карантина.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: 27 марта съемочная группа заметила там бывшую депутатку от "Самопомочи" Ирину Сисоенко.

Также журналисты увидели Ольгу Голубовскую, о которой в прошлом году журналисты рассказали, как она, вероятно, лоббировала интересы фармацевтической компании, пользуясь статусом советника министра.

"Схемы" заметили, как главный санитарный врач Виктор Ляшко здоровается с мужчиной, который загрузил тому в багажник машины коробку, похоже, с какими-то медицинскими препаратами.

Этот человек - Александр Чумак. Директор торгового дома "Интерхим", который реализует фармацевтическую продукцию одноименного производителя. Судя по наблюдениям "Схем", он там частый гость.

"Схемы" зафиксировали, как Чумак выходил из здания в компании других мужчин. Один из них, с защитной маской на затылке, раздал всем небольшие коробки.

30 марта съемочной группе "Схем" удалось зафиксировать интересную встречу - до бизнесмена Александра Чумака, который ходит в Минздраве как на работу, прибыл Петр Багрий, фигурант нескольких уголовных производств ОГПУ и ГБР о продаже лекарств государству по завышенным ценам, уже закрытых.

В течение нескольких дней журналисты наблюдали у Минздрава одну машину - по данным "Схем", она зарегистрирована на Галину Довганчин. При руководстве Раисы Богатыревой Довганчин была одной из тех, кто занимался закупками Минздрава - руководила управлением государственных целевых программ и закупок.

За время наблюдений за посетителями Министерства здравоохранения в период карантина и работы министра Ильи Емца "Схемы" увидели, в частности, известных чиновников Минздрава еще во времена Януковича, бизнесменов с фармацевтического рынка, которые фигурировали в уголовных делах и журналистских расследованиях, которые не имеют официальных должностей в ведомстве, но с прямым доступом во властные кабинеты Минздрава.

Журналисты сообщают, что фиксировали тех же людей даже при новом министре.

Темы: Минздравкарантинкоронавирус
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