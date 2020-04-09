На Донбассе ранили еще двух украинских воинов
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Четверг, 9 апреля 2020, 23:58
Сегодня, 9 апреля, российско-оккупационные войска, раз нарушая Минские договоренности, обстреляли позиции Объединенных сил, еще двух военных ранили.
Источник: штаб ООС
Детали: Возле населенных пунктов Орехово противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение, состояние его здоровья удовлетворительное.
Также, недалеко от населенного пункта Крымское ранили еще одного украинского героя. Состояние здоровье - средней тяжести.
Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.
Что было раньше: Вследствие вражеских обстрелов 9 апреля погиб один украинский военнослужащий.
Украинская правда
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