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На Донбассе ранили еще двух украинских воинов

Четверг, 9 апреля 2020, 23:58
На Донбассе ранили еще двух украинских воинов

Сегодня, 9 апреля, российско-оккупационные войска, снова нарушая Минские договоренности, обстреляли позиции Объединенных сил, еще двух военных ранили.

Источник: штаб ООС

Детали: Возле населенного пункта Орехово противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение, состояние его здоровья удовлетворительное.

Также, недалеко от населенного пункта Крымское ранили еще одного украинского героя. Состояние здоровье - средней тяжести.

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.

Что было раньше: Вследствие вражеских обстрелов 9 апреля погиб один украинский военнослужащий.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСбоевые действия
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