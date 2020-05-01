Великобритания опередила Францию по количеству заражений COVID-19
Пятница, 1 мая 2020, 01:13
За время пандемии нового коронавируса, во Франции на COVID-19 заболели 167 178 человек. В то же время в Великобритании уже зафиксировано 171 253 случаев заболевания.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: в Великобритании с 171 253 случаев заболевания 26771 человек умер, 859 пациентов выздоровели. Первые два диагностированы случаи COVID-19 в стране были обнаружены 31 января.
Во Франции с 167 178 заболевших 24 376 умерло, 49476 человек выздоровели. 25 января во Франции подтвердили первые три случая заболевания коронавируса.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- В мире с 3 298 631 случаев заболевания 1 037 905 человек выздоровела и 233 533 умерли от осложнений, вызванных болезнью.