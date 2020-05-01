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В ООН спросили о состоянии здоровья и местонахождении Ким Чен Ына

Пятница, 1 мая 2020, 01:57

Глава ООН Антониу Гутерреш ответил на вопросы журналистов о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Источник: сайт ООН

Прямая речь: "Мы не располагаем никакой информацией с КНДР о состоянии Ким Чен Ына".

Что было раньше: 

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.

Главный советник по внешней политике президента Южной Кореи Мун Чунг Ин утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын "жив и здоров".

Напомним:

  • Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля во время заседания Трудовой партии КНДР.
  • Вопрос благополучия севернокорейского лидера возник после того, как он пропустил 15 апреля празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

Темы: Северная Корея


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