В ООН спросили о состоянии здоровья и местонахождении Ким Чен Ына

Глава ООН Антониу Гутерреш ответил на вопросы журналистов о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Источник: сайт ООН

Прямая речь: "Мы не располагаем никакой информацией с КНДР о состоянии Ким Чен Ына".

Что было раньше:

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.

Главный советник по внешней политике президента Южной Кореи Мун Чунг Ин утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын "жив и здоров".

Напомним: