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В России уже более 100 000 заражений COVID-19

Пятница, 1 мая 2020, 03:45
В России уже более 100 000 заражений COVID-19

В России диагностировано 106 498 случаев COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: На 3:00 1 мая в РФ диагностировано 106 498 случаев болезни, 11 619 человек уже выздоровели, 1073 умерли.

За последние сутки в России на коронавирус заболело более 7000 человек.

Что было раньше: В Министерстве обороны России сообщили, что обнаружили коронавирусной инфекцией в 960 военнослужащих.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В мире с 3 298 631 случаев заболевания 1 037 905 человек выздоровела и 233 533 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: Росcиякоронавирус
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