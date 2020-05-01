В России уже более 100 000 заражений COVID-19
Пятница, 1 мая 2020, 03:45
В России диагностировано 106 498 случаев COVID-19.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: На 3:00 1 мая в РФ диагностировано 106 498 случаев болезни, 11 619 человек уже выздоровели, 1073 умерли.
За последние сутки в России на коронавирус заболело более 7000 человек.
Что было раньше: В Министерстве обороны России сообщили, что обнаружили коронавирусной инфекцией в 960 военнослужащих.
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Напомним:
- В мире с 3 298 631 случаев заболевания 1 037 905 человек выздоровела и 233 533 умерли от осложнений, вызванных болезнью.