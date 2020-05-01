ООС: ночью на Донбассе 9 обстрелов, двое украинских воинов получили ранения

За текущие сутки вооруженные формирования РФ в Украине 9 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских воинов получили ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Дословно: "30 апреля потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

Наши военнослужащие вовремя и жестко давали оккупационным подразделениям достойный отпор на каждый обстрел. Все попытки захватчиков дестабилизировать ситуацию и в дальнейшем получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников.

По данным разведки, 30 апреля наши военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.

За текущие сутки вооруженные формирования РФ войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Им была оказана первая медицинская помощь и оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное.

Агрессивные действия противника получили надлежащую оценку со стороны украинских защитников. Объединенные силы решительно отреагировать на все случаи преступной активности оккупантов, заставив замолчать вражеские огневые средства. Потери противника уточняются.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".