Главные новости четверга и ночи: вакцина от коронавируса, количество заражений COVID-19

На разработку вакцины от коронавируса нужно дополнительно $2 миллиарда, количество заражений COVID-19 продолжает расти — актуальные новости 30 апреля.

О вакцине

Для разработки трех вакцин против коронавируса в течение следующих 12-18 месяцев понадобится $ 2 млрд дополнительного финансирования. Эта сумма не включает расходы на изготовление и доставку вакцины.

О COVID-19

За минувшие сутки в мире диагностировали 86037 случаев заболевания коронавирус. Это на 9000 случаев больше чем 29 апреля.

О "слуге" на Кипре

Депутат "Слуги народа" Андрей Холодов выехал на Кипр после призыва Зеленского вернуться домой — с тех пор он не возвращался и пропустил 5 заседаний Рады. Журналисты "Схем" выяснили, что нардеп с женой владеют имением у побережья в городе Лимасол.

Позднее Холодов заявил, что полетел на остров, потому что у его сына там должна была пройти операция. А не вернулся, потому что переболел на Кипре коронавирусом.

Вместе с тем "слуга народа" не указывает, было ли его инфицирование подтверждено лабораторными анализами.

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О других важных новостях

Для Михеила Саакашвили нашли новую должность, но голоса за его назначение вице-премьером в Раде были бы — Арахамия.

Зеленский провел совещание с правительством, на котором попросил разработать план "правильного" завершения карантина в Украине.

В Украине зафиксировано 10 406 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 540. В результате осложнений умер 261 человек, 1238 пациентов выздоровели.

Один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend перенесли на 2021 год в связи с пандемией коронавируса — приобретенные билеты будут действительны в следующем году.