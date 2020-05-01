"Схемы" показали, как друг Авакова нарушает карантин

Друг министра внутренних дел Арсена Авакова Игорь Котвицкий в карантин посещает элитный бутик-ресторан и проводит встречи в 5-звездочном отеле.

Источник: расследование программы "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Журналисты выяснили, что бывший народный депутат и бизнес-партнер семьи Авакова Котвицкий во время карантина регулярно проводит встречи в отеле Hyatt, работа которого в соответствии с постановлением КГГА должна быть ограничена, и приезжает на территорию бутик-ресторана Sanahunt, который якобы работает только "на вынос".

В то же время в отеле официально говорят, что встречи у них проводить запрещено. Также Котвицкий регулярно наведывается в Министерство внутренних дел, но отказывается комментировать свои встречи, называя их "частными".

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Трижды в разгар карантина съемочная группа программы наблюдала, как Котвицкий находится в 5-звездочном отеле Hyatt. В частности, 8 апреля, журналисты заметили, как на парковке отеля появился сначала автомобиль, из которого вышел народный депутат и член комитета ВР по вопросам бюджета Валерий Лунченко. Затем там же "Схемы" увидели Игоря Котвицкого.

Позже съемочная группа зафиксировала, как машины, которыми пользуются Котвицкий и Лунченко, сразу из отеля направились в правительственный квартал и повернули в бутик Sanahunt, где располагается также ресторан Sanahunt Lounge, но не остановились на парковке, а заехали на территорию закрытого двора заведения и за ними закрылись ворота. Охранник заведения, который вышел к журналистам, на уточнение ответил: "Sanahunt не открыт".

Лунченко и Котвицкий находились там около двух часов.

По данным журналистов, Котвицкий во время карантина также регулярно посещал МВД - в частности, 9, 14 и 22 апреля.

Два раза "Схемы" видели, как его кортеж уезжает от отеля Hyatt, оттуда выходит Котвицкий без защитной маски, садится в машину и направляется в министерство.

На въезде в ведомство, где всем посетителям сотрудники министерства измеряли температуру, Котвицкого и его охрану не проверяли, а часовой на воротах отдавал честь автомобилям бизнесмена.

9 апреля за полчаса до визита Котвицкого территорию министерства покинул автомобиль, которым пользуется Вилен Шатворян - председатель Союза армян Украины, заседание которого время от времени посещает Арсен Аваков.

В январе Шатворян посещал юбилей Котвицкого. Там же "Схемы" тогда зафиксировали и сына министра - Александра.

А на празднование юбилея Котвицкого несколькими днями ранее в один из гостиничных комплексов Харькова приехал осужденный по резонансному делу так называемых "рюкзаков" Авакова Владимир Литвин, который взял вину на себя в деле, где фигурировал сын министра.

Авторы программы напомнили, что министра внутренних дел Арсена Авакова и Игоря Котвицкого связывают давние деловые отношения. Они оба родом из Харькова и оба были соучредителями ряда совместных компаний.