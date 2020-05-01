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"Схемы" показали, как друг Авакова нарушает карантин

Пятница, 1 мая 2020, 08:35

Друг министра внутренних дел Арсена Авакова Игорь Котвицкий в карантин посещает элитный бутик-ресторан и проводит встречи в 5-звездочном отеле.

Источник: расследование программы "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Журналисты выяснили, что бывший народный депутат и бизнес-партнер семьи Авакова Котвицкий во время карантина регулярно проводит встречи в отеле Hyatt, работа которого в соответствии с постановлением КГГА должна быть ограничена, и приезжает на территорию бутик-ресторана Sanahunt, который якобы работает только "на вынос".

В то же время в отеле официально говорят, что встречи у них проводить запрещено. Также Котвицкий регулярно наведывается в Министерство внутренних дел, но отказывается комментировать свои встречи, называя их "частными".

Дополняется...

Темы: Аваковкарантинкоронавирус


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