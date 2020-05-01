В Киеве за сутки полсотни новых случаев Covid-19, из них - 5 детей

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "На сегодняшний день в столице уже 1453 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Заболели: 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет. И 2 девочки - четырех и семи лет. 14 мужчин от 20 до 60 лет и 3 мальчика - от семи до шестнадцати лет".

Детали: Выздоровели за прошедшие сутки 5 человек. Всего в столице преодолели коронавирус 80 киевлян. Также в столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития:

- одно - на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал,

- второе - на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц - все жители общежития.

В зданиях общежитий осуществляют дезинфицирующие мероприятия, а больных госпитализировали в больницу. Контактные лица сейчас находятся на самоизоляции, но под контролем медиков.

Напомним: В Украине за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили в 455 человек, при этом умерли 11 больных коронавирус, выздоровели - 175 человек.