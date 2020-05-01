Все разделы
Укр / Рус

Россия применяет карательную психиатрию в оккупированном Крыму, США отреагировали

Пятница, 1 мая 2020, 13:48

Соединенные Штаты осуждают широкое использование Россией карательной психиатрии в Крыму против несогласных с оккупацией жителей полуострова.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление главы миссии США при ОБСЕ, посла Джеймса Гилмора

Прямая речь: "Мы осуждаем то, что Россия продолжает широко использовать карательную психиатрию к крымчанам, которые выступают против оккупации.

Это – старая тактика, которая имела место в прошлом и была оставлена ​​позади, но сейчас ее применение вновь восстанавливается против политических оппонентов".

Детали: Гилмор выразил такую ​​позицию США в ходе онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.

Американский дипломат указал на то, что по меньшей мере два крымскотатарских политзаключенных - Яшар Муединов и Раим Айвазов находятся в многонедельном психиатрическом заключении.

Кроме того, он отметил, что 20 апреля ФСБ РФ решила применить карательную психиатрию против трех других крымских татар, задержанных во время рейдов в прошлом месяце.

Темы: оккупацияКрымСШАРосcияправа человека


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоСкандал в Хорватии: президент ушел с церемонии из-за "спорных" футболок

1 мая. No time to die: Великобритания прошла пик, Украина открывает рынки, Франция пересаживается на велосипеды

"Вы заигрались": Аваков пригрозил мэру Черкасс жесткой реакцией

Ситуация в Украине позволяет начать выход из карантина – МОЗ

Видео, инфографикаКоронавирус: за сутки в Украине заболели 455 человек, 11 погибли

видеоУкраинские военные подорвали ракетой авто боевиков, возившее боеприпаси

Все главные новости...
оккупация
Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе
В оккупированном Луганске закрыли подстанцию скорой из-за вспышки COVID-19 – СМИ
СБУ закрыла дело против ведущего "Россия-1", посещавшего оккупированный Крым
Последние новости
14:09
Ryanair сократит до 3000 работников из-за коронакризиса и закроет ряд баз в Европе
13:56
Боевики ранили двух украинских военных
13:48
Россия применяет карательную психиатрию в оккупированном Крыму, США отреагировали
13:37
фотоСкандал в Хорватии: президент ушел с церемонии из-за "спорных" футболок
13:29
Еврозоне грозит "беспрецедентный спад" - глава центробанка
13:14
Главный военный храм России передумал украшать стены ликом Путина
13:06
1 мая. No time to die: Великобритания прошла пик, Украина открывает рынки, Франция пересаживается на велосипеды
12:30
Германия пока не согласовывала с Украиной приезд сезонных рабочих
12:26
Во втором квартале экономика Украины упадет на 11% - НБУ
12:10
"Вы заигрались": Аваков пригрозил мэру Черкасс жесткой реакцией
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!