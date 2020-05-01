Россия применяет карательную психиатрию в оккупированном Крыму, США отреагировали

Соединенные Штаты осуждают широкое использование Россией карательной психиатрии в Крыму против несогласных с оккупацией жителей полуострова.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление главы миссии США при ОБСЕ, посла Джеймса Гилмора

Прямая речь: "Мы осуждаем то, что Россия продолжает широко использовать карательную психиатрию к крымчанам, которые выступают против оккупации.

Это – старая тактика, которая имела место в прошлом и была оставлена ​​позади, но сейчас ее применение вновь восстанавливается против политических оппонентов".

Детали: Гилмор выразил такую ​​позицию США в ходе онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.

Американский дипломат указал на то, что по меньшей мере два крымскотатарских политзаключенных - Яшар Муединов и Раим Айвазов находятся в многонедельном психиатрическом заключении.

Кроме того, он отметил, что 20 апреля ФСБ РФ решила применить карательную психиатрию против трех других крымских татар, задержанных во время рейдов в прошлом месяце.