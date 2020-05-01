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Германия ослабляет карантин: откроются церкви, музеи и детские площадки

Пятница, 1 мая 2020, 14:35

Германия со следующей недели ослабляет карантин, разрешив религиозные службы и посещение музеев, детских площадок, выставок и зоопарков, но только при условии соблюдения строгих мер предосторожности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Канцлер Ангела Меркель сказала, что у федеральных земель будет последнее слово по поводу открытии церквей и других мест поклонения. Некоторые религиозные мероприятия, включая свадьбы, крещения и поминки, также будут допустимы.

Меркель заявила, что открытие ресторанов на данный момент будет "проблематичным", поскольку "мы не можем проверить, принадлежат ли люди за одним столом к одной семье или к разным".

Она охарактеризовала текущее решение четверга как "промежуточный шаг" в борьбе с вирусом, заявив, что на следующей неделе будут объявлены дополнительные меры.

Правила социального дистанцирования страны будут оставаться в силе, по крайней мере, до 10 мая. Меркель добавила, что цель Германии в настоящее время состоит в том, чтобы максимально предотвратить распространение вируса.

"У нас нет никаких лекарств, у нас нет никакой вакцины против вируса, и, поэтому ... цель всегда будет заключаться в том, чтобы замедлить вирус", - сказала Меркель, добавив, что Германия "достигла успеха в достижении этой цели".

Напомним, правительство Германии пока не рекомендует поездки на большие расстояния для своих граждан в условиях пандемии коронавируса.

Темы: Германиякарантинкоронавирусэпидемия


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