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Укр / Рус

Освобожденные из плена завершили обсервацию, коронавируса не обнаружили

Пятница, 1 мая 2020, 16:22
Facebook Кириленко

В пятницу завершился срок 14-дневной обсервации украинцев, освобожденных из плена в ОРДЛО по обмену 16 апреля. Повторные ПЦР-тесты на коронавирус также дали отрицательный результат.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook

 

Прямая речь: "Сегодня истек срок обсервации лиц, освобожденных из плена 16 апреля с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Все они прошли 14-дневную обсервацию в Святогорске.

В течение этого времени каждому провели тестирование с помощью быстрых тестов и по два ПЦР исследования (в начале и в конце обсервации). Полученные результаты все – отрицательные".

Детали: Кириленко отметил, что двое из освобожденных украинцев возвращаются домой уже в пятницу, но большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация – они ее будут получать в специализированных медицинских учреждениях.

 

Расходы, связанные с пребыванием и питанием людей в обсервации, взяло на себя государство.

 

Что предшествовало: 16 апреля в рамках обмена на подконтрольную правительству территорию вернулись 20 граждан, находившихся в неволе на оккупированных территориях Донбасса. На территорию ОРДЛО поехали 17 осужденных за терроризм и государственную измену.

21 апреля сообщалось, что ПЦР-тестирование на коронавирус освобожденных с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей 16 апреля украинцев показало отрицательные результаты, однако планируется еще одно тестирование.

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Украинская правда
Темы: пленныеОРДЛОкоронавирусДонецкая область


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