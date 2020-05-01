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В Греции профсоюзы проводят митинги в День труда с соблюдением дистанции

Пятница, 1 мая 2020, 17:20
В Греции профсоюзы проводят митинги в День труда с соблюдением дистанции

Профсоюзы в Греции собрались на свои ежегодные митинги по случаю Дня труда в центральных Афинах, но мероприятия ограничены из-за карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В преддверии митингов организаторы разместили дорожную разметку, указывающую на правильные расстояния, которые должны соблюдать протестующие.

Крупнейший греческий профсоюз частного сектора GSEE призвал провести памятные мероприятия, соблюдая при этом правила безопасности.

Это же сообщение было поддержано Коммунистической партией Греции и ее объединенным профсоюзом PAME.

Сотрудники полиции также находятся на месте что следить за соблюдением правил дистанцирования.

Правительство призывало профсоюзы отложить публичные митинги более чем на неделю, ссылаясь на риск заражения.

Темы: Греция
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