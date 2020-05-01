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Во Львове предприниматели протестовали против карантина

Пятница, 1 мая 2020, 18:10
Во Львове предприниматели протестовали против карантина
Радио Свобода

Десятки представителей малого бизнеса 1 мая во Львове возле городского совета протестовали против закрытия предприятий на карантин.

Источник: Радио Свобода, полиция Львовской области

 
Радио Свобода

Детали: Как сообщает Радио Свобода, физические лица-предприниматели сообщили о значительных убытках и вынужденном увольнении работников и закрытии бизнеса из-за карантина. Люди заявили, что считают несправедливой ситуацию, когда крупный бизнес при этом лишь увеличивает прибыли.

Предприниматели отмечают, что у них нет денег на аренду, закупку товаров, зарплаты наемным работникам. В то же время, городской совет принял решение освободить предпринимателей от единого налога, но как это должно работать реально, пока люди не знают.

Протестующие выдвинули власти местного и центрального уровня требования, в частности с 1 мая снять запрет на деятельность микробизнеса, при этом они гарантируют соблюдение санитарно-гигиенических требований. Также участники акции требуют на законодательном уровне отменить налоги с ФЛП, которым было запрещено вести деятельность в течение карантина, и ввести мораторий на проверки контролирующими органами до времени реформирования этих органов, ввести льготное кредитование с четкими условиями.

 

Как сообщает издание, во время акции ее участники придерживались дистанции и были в масках. Протест проходил под наблюдением полиции.

В то же время полиция Львовской области сообщила, что на организатора акции составили админпротокол.

Дословно: "Участие в мероприятии, организованном 43-летним львовянином сегодня, 1 мая, на площади Рынок, приняли около тридцати человек, что является нарушением требований постановления Кабинета министров Украины № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19"".

Детали: В сообщении отмечается, что акция была заявлена ​​как одиночный пикет, и перед ее началом полицейские провели с организатором разъяснительную беседу.

На организатора акции правоохранители составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан.

Украинская правда
Темы: Львовакциикарантинбизнес
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