Все разделы
Укр / Рус

Во Львове предприниматели протестовали против карантина

Пятница, 1 мая 2020, 18:10
Радио Свобода

Десятки представителей малого бизнеса 1 мая во Львове возле городского совета протестовали против закрытия предприятий на карантин.

Источник: Радио Свобода, полиция Львовской области

 
Радио Свобода

Детали: Как сообщает Радио Свобода, физические лица-предприниматели сообщили о значительных убытках и вынужденном увольнении работников и закрытии бизнеса из-за карантина. Люди заявили, что считают несправедливой ситуацию, когда крупный бизнес при этом лишь увеличивает прибыли.

Предприниматели отмечают, что у них нет денег на аренду, закупку товаров, зарплаты наемным работникам. В то же время, городской совет принял решение освободить предпринимателей от единого налога, но как это должно работать реально, пока люди не знают.

Протестующие выдвинули власти местного и центрального уровня требования, в частности с 1 мая снять запрет на деятельность микробизнеса, при этом они гарантируют соблюдение санитарно-гигиенических требований. Также участники акции требуют на законодательном уровне отменить налоги с ФЛП, которым было запрещено вести деятельность в течение карантина, и ввести мораторий на проверки контролирующими органами до времени реформирования этих органов, ввести льготное кредитование с четкими условиями.

 

Как сообщает издание, во время акции ее участники придерживались дистанции и были в масках. Протест проходил под наблюдением полиции.

В то же время полиция Львовской области сообщила, что на организатора акции составили админпротокол.

Дословно: "Участие в мероприятии, организованном 43-летним львовянином сегодня, 1 мая, на площади Рынок, приняли около тридцати человек, что является нарушением требований постановления Кабинета министров Украины № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19"".

Детали: В сообщении отмечается, что акция была заявлена ​​как одиночный пикет, и перед ее началом полицейские провели с организатором разъяснительную беседу.

На организатора акции правоохранители составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан.

Украинская правда
Темы: Львовакциикарантинбизнес


powered by lun.ua
Главное сегодня

Небольшие партии выступили против планов "Слуги народа" по "партизации власти"

Мэр Черкасс после заявления Авакова: Прошло то время, когда мы боялись правоохранителей

фотоУкраина готовится к смягчению карантина – ОП

фотоСкандал в Хорватии: президент ушел с церемонии из-за "спорных" футболок

1 мая. No time to die: Великобритания прошла пик, Украина открывает рынки, Франция пересаживается на велосипеды

"Вы заигрались": Аваков пригрозил мэру Черкасс жесткой реакцией

Все главные новости...
***
Львов
Время закрытых дверей-3: всеукраинский фотопроект о бизнесе на карантине
Львов открывает продовольственные рынки и просит частично открыть бары и рестораны
Wizz Air анонсировал открытие новой базы в аэропорту Львова, несмотря на пандемию
Последние новости
18:58
Немецкие власти не планирует освобождать Nord Stream 2 от норм газовой директивы ЕС
18:52
Ситуация с коронавирусом не повлияет на санкции ЕС против России - Боррель
18:38
Зеленский пригрозил мэру Черкасс последствиями и предупредил рынки
18:22
Правительство ищет дорожников без опыта и предлагает обучение
18:10
Во Львове предприниматели протестовали против карантина
17:52
В Vodafone анонсировали повышение тарифов на 20% и объяснили почему
17:38
Небольшие партии выступили против планов "Слуги народа" по "партизации власти"
17:24
На время карантина киевским бизнесменам предоставят кредиты под 6,5%
17:20
В Греции профсоюзы проводят митинги в День труда с соблюдением дистанции
16:37
Из-за коронавируса продажи McDonald's в марте упали на 22%
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!