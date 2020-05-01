Все разделы
Укр / Рус

Пристайко: Из Украины выедут тысячи сезонных рабочих, не запрещаем

Пятница, 1 мая 2020, 19:16

В правительстве ожидают, что в ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организовывать чартерные рейсы украинскими перевозчиками.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

"Ведется речь о тысячах людей для трудоустройства, мы говорим о нескольких сотнях рейсов, которые придется осуществить нашим авиалиниям, чтобы перевезти такую ​​группу людей. Ожидают трудоустройства наших людей Польша, Германия, Чехия и вообще страны вокруг Украины", - сказал Пристайко.

Он рассказал, что уже проведены переговоры с представителями Австрии и Израиля, на понедельник запланированы переговоры с финскими коллегами.

"К нам уже обратились несколько правительств, с тем, что ожидаются организованные группы украинцев. Я вчера говорил с австрийским министром иностранных дел и речь идет о 802 наших работниках, которых ожидают 44 фирмы. Есть переговоры с Израилем, в понедельник ожидается разговор с финскими коллегами", - сказал Пристайко.

Он заверил, что правительство не будет мешать украинцам, которые захотят выехать на сезонные работы в Европу.

"Мы не запрещаем, не можем и не будем. Мы не Советский союз, мы никого не держим за "железным занавесом". Мы пытаемся упорядочить трудоустройство за рубежом на базе тех ограничений, которые были введены для всех граждан Украины", - сказал Пристайко.

По его словам, правительство стремится придать процессу выезда максимальную организованность и по возможности ожидает централизованные обращения правительств тех стран, которые заинтересованы в наших рабочих.

"Мы ожидаем также гарантированное трудоустройство не менее 3 месяцев. Мы ожидаем, что приезд этих групп будет организован и скоординирован, возможно, чартерные рейсы. Обсервация и другие меры будут обеспечены как в стране куда приезжают наши рабочие, так и при возвращении в Украину", - сказал Пристайко.

Вице-премьер отметил, что правительство все же рассчитывает на тех украинцев, которые в последнее время работали за рубежом.

"Но мы понимаем, что предложить наиболее эффективной части этой рабочей силы европейский уровень зарплат мы не можем, но и преград делать не будем", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров заявил, что будет рассматривать отдельно каждый запрос по сезонным работникам из Украины и принимать решения исходя из текущей эпидемической ситуации.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских рабочих, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".

Темы: Кабинет министровроботазарплатыЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Пристайко: Из Украины выедут тысячи сезонных рабочих, не запрещаем

Зеленский пригрозил мэру Черкасс последствиями и предупредил рынки

Небольшие партии выступили против планов "Слуги народа" по "партизации власти"

Мэр Черкасс после заявления Авакова: Прошло то время, когда мы боялись правоохранителей

фотоУкраина готовится к смягчению карантина – ОП

фотоСкандал в Хорватии: президент ушел с церемонии из-за "спорных" футболок

Все главные новости...
Кабинет министров
Кабмин начал переговоры со странами ЕС, желающими пригласить украинцев на сезонные работы
Парламент Словакии выразил доверие новому правительству
Новым руководителем Госгеокадастра может стать экс-глава ведомства времен Ющенко
Последние новости
19:33
На Днепропетровщине разбился 4-местный самолет, есть погибшие
19:28
"Прозорро.Продажи" повысит минимальный платеж для электронных площадок
19:16
Пристайко: Из Украины выедут тысячи сезонных рабочих, не запрещаем
19:06
ФЛП смогут получить 2 тысячи гривен на ребенка – Зеленский
18:58
Немецкие власти не планирует освобождать Nord Stream 2 от норм газовой директивы ЕС
18:52
Ситуация с коронавирусом не повлияет на санкции ЕС против России - Боррель
18:38
Зеленский пригрозил мэру Черкасс последствиями и предупредил рынки
18:22
Правительство ищет дорожников без опыта и предлагает обучение
18:10
Во Львове предприниматели протестовали против карантина
17:52
В Vodafone анонсировали повышение тарифов на 20% и объяснили почему
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!