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Пристайко: Из Украины выедут тысячи сезонных рабочих, не запрещаем

Пятница, 1 мая 2020, 19:16
Пристайко: Из Украины выедут тысячи сезонных рабочих, не запрещаем

В правительстве ожидают, что в ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организовывать чартерные рейсы украинскими перевозчиками.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

"Ведется речь о тысячах людей для трудоустройства, мы говорим о нескольких сотнях рейсов, которые придется осуществить нашим авиалиниям, чтобы перевезти такую ​​группу людей. Ожидают трудоустройства наших людей Польша, Германия, Чехия и вообще страны вокруг Украины", - сказал Пристайко.

Он рассказал, что уже проведены переговоры с представителями Австрии и Израиля, на понедельник запланированы переговоры с финскими коллегами.

"К нам уже обратились несколько правительств, с тем, что ожидаются организованные группы украинцев. Я вчера говорил с австрийским министром иностранных дел и речь идет о 802 наших работниках, которых ожидают 44 фирмы. Есть переговоры с Израилем, в понедельник ожидается разговор с финскими коллегами", - сказал Пристайко.

Он заверил, что правительство не будет мешать украинцам, которые захотят выехать на сезонные работы в Европу.

"Мы не запрещаем, не можем и не будем. Мы не Советский союз, мы никого не держим за "железным занавесом". Мы пытаемся упорядочить трудоустройство за рубежом на базе тех ограничений, которые были введены для всех граждан Украины", - сказал Пристайко.

По его словам, правительство стремится придать процессу выезда максимальную организованность и по возможности ожидает централизованные обращения правительств тех стран, которые заинтересованы в наших рабочих.

"Мы ожидаем также гарантированное трудоустройство не менее 3 месяцев. Мы ожидаем, что приезд этих групп будет организован и скоординирован, возможно, чартерные рейсы. Обсервация и другие меры будут обеспечены как в стране куда приезжают наши рабочие, так и при возвращении в Украину", - сказал Пристайко.

Вице-премьер отметил, что правительство все же рассчитывает на тех украинцев, которые в последнее время работали за рубежом.

"Но мы понимаем, что предложить наиболее эффективной части этой рабочей силы европейский уровень зарплат мы не можем, но и преград делать не будем", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров заявил, что будет рассматривать отдельно каждый запрос по сезонным работникам из Украины и принимать решения исходя из текущей эпидемической ситуации.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских рабочих, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".

Темы: Кабинет министровроботазарплатыЕС
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