ООС: 13 обстрелов, двое раненых

В пятницу вооруженные формирования РФ на Донбассе 13 раз нарушили "тишину", ранены двое украинских военных.

Источник: сводка пресс-центра ООС по состоянию на 17 часов

Дословно: "Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Украинские военнослужащие решительно ответили на все вражеские обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал украинские позиции неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного и Тарамчука враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Защитников Каменки оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Старогнатовки вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники дважды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского. Для обстрелов оккупанты использовали 10 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По окраине Южного враг выпустил 6 мин 120-го калибра, а у Новотошковского применял 82 мм минометы – 7 мин.

По населенному пункту Хутор Вольный вооруженные формирования РФ вели огонь из 82 мм минометов, а неподалеку Майского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В пресс-центре отметили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Что предшествовало: Ранее Минобороны сообщило, что 1 мая в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.