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Коронавирус в Италии: число умерших уменьшается

Пятница, 1 мая 2020, 20:01
Коронавирус в Италии: число умерших уменьшается

В Италии число умерших от коронавируса продолжает уменьшаться, а число новых случаев заражения держится ниже отметки в 2000.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

За 24 часа зафиксировано 1965 новых случаев, тогда как днем ​​ранее было 1872. В понедельник сообщалось о 1730 случаев и это был самый низкий показатель новых случаев с 10 марта.

Количество людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и составляет 1578 человек - на 116 меньше, чем вчера. 2349 человек вылечились от коронавируса за последние сутки, вчера этот показатель был в полтора раза больше. Всего с начала эпидемии болезнь преодолели 78 294 человек.

Также сообщается о 269 погибших среди инфицированных за последние сутки (вчера было 285). Общее количество умерших возросло до 28236 человек.

В воскресенье власти Италии сообщала о резком падении летальных случаев от коронавируса - 260 смертей, самое низкое количество с 14 марта.

В настоящее время положительный результат теста в Италии имеют 100 943 человек. Количество увеличивается до 207 428, если в подсчете также умершие и те, кто вылечился.

Напомним, Италия объявила о переходе ко второй фазе смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Темы: Италиякоронавирус
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