Центральный рынок Полтавы могут снова закрыть: много нарушений
Центральный продовольственный рынок в Полтаве будет снова закрыт, если его администрация не устранит выявленные нарушения карантина.
Источник: председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, сообщает сайт облгосадминистрации
Прямая речь: "В отношении центрального рынка в Полтаве – во-первых, он не имеет соответствующей регистрации. Во-вторых, сегодня там зафиксировано много нарушений. Поэтому мы будем принимать решение о его закрытии, если администрация не прислушается к замечаниям".
Детали: Сотрудники Полтавского отдела полиции составили протокол на администрацию центрального продовольственного рынка за нарушение требований карантина: чиновникам грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.
По словам главы ОГА, по состоянию на утро 1 мая в области открылись 3 рынка: в Лубнах, Гребинке и Полтаве. Самые существенные нарушения зафиксированы на центральном продовольственном рынке в областном центре.
Всего на Полтавщине 43 рынка, которые имеют регистрацию агропродовольственного рынка. В общем рынков 54.
Предыстория:
- 27 апреля президент Владимир Зеленский поддержал открытие рынков уже с 1 мая, до окончания карантина, – и Министерство здравоохранения определило условия, которым должны следовать продовольственные рынки для работы на карантине.
- Кабинет министров разрешил работу продовольственных рынков во время карантина при условии соблюдения требований безопасности для нераспространения коронавирусной болезни COVID-19.