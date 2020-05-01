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Центральный рынок Полтавы могут снова закрыть: много нарушений

Пятница, 1 мая 2020, 20:14
Центральный рынок Полтавы могут снова закрыть: много нарушений

Центральный продовольственный рынок в Полтаве будет снова закрыт, если его администрация не устранит выявленные нарушения карантина.

Источник: председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, сообщает сайт облгосадминистрации

Прямая речь: "В отношении центрального рынка в Полтаве – во-первых, он не имеет соответствующей регистрации. Во-вторых, сегодня там зафиксировано много нарушений. Поэтому мы будем принимать решение о его закрытии, если администрация не прислушается к замечаниям".

Детали: Сотрудники Полтавского отдела полиции составили протокол на администрацию центрального продовольственного рынка за нарушение требований карантина: чиновникам грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

По словам главы ОГА, по состоянию на утро 1 мая в области открылись 3 рынка: в Лубнах, Гребинке и Полтаве. Самые существенные нарушения зафиксированы на центральном продовольственном рынке в областном центре.

Всего на Полтавщине 43 рынка, которые имеют регистрацию агропродовольственного рынка. В общем рынков 54.

Предыстория:

  • 27 апреля президент Владимир  Зеленский поддержал открытие рынков уже с 1 мая, до окончания карантина, – и Министерство здравоохранения определило условия, которым должны следовать продовольственные рынки для работы на карантине.
  • Кабинет министров разрешил работу продовольственных рынков во время карантина при условии соблюдения требований безопасности для нераспространения коронавирусной болезни COVID-19.

Украинская правда

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Темы: Полтаваторговлякарантин
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