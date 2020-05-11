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В Испании оформили 837 тысяч штрафов за нарушение карантина. Во Франции 915 тысяч

Понедельник, 11 мая 2020, 05:09

В Испании за нарушение карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, полиция выписала 837 000 штрафов. Во Франции оформлено 915 000 нарушений.

Джерело: NOS

Детали:  за время пандемии коронавируса испанская полиция выписала 837 000 штрафов. Размер штрафа от 600 евро за прогулку по улице или выезд из города, до 10 000 евро за более серьезные нарушения карантина. Помимо штрафов, около 7500 испанцев было арестовано.

В Италии местная полиция с 11 марта по 3 мая успела оформить 418 222 нарушений. Размер штрафа от 206 евро 3000 евро или 3 месяца тюрьмы.

Во Франции с середины марта до начала мая было оформлено 915 000 нарушений карантина. Размер штрафа 135 евро.

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Напомним:

  • Секретные службы США провели анализ и пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.
  • В мире с 4 085 276 случаев заболевания коронавирусом 1 427 017 человек выздоровели и 279 502 умерли.

Темы: коронавирусИспанияИталияФранциякарантин


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