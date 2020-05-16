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Суббота, 16 мая 2020, 09:05

Польша и Украина возобновили работу еще одного пункта пропуска на границе

Польша и Украина возобновили работу пункта пропуска "Шегини"

На украинско-польской границе 16 мая возобновил работу пешеходный пункт пропуска "Шегени".

Источник: Сообщение Государственной пограничной службы Украины

Дословно: "Распоряжением Правительства от 13 мая 2020 № 542-р на государственной границе Украины возобновлена ​​работа еще одного пункта пропуска. В частности, сегодня в полночь возобновилась работа пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей во Львовской области, в котором кроме автомобильного направления оборудован пеший переход".

Детали: Пограничники обращают внимание граждан на то, что полноценно все направления в пункте пропуска смогут функционировать только в случае осуществления их пропуска польской стороной.

Кроме того, с учетом изменений, внесенных правительственными решениями, на государственной границе в настоящее время временно закрыты 122 пункта пропуска, а в 19 приостановлено пешеходное сообщение.

Предыстория: с 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения.

Напомним: На польском направлении работают еще 3 пункта пропуска: "Краковец", "Ягодин" и "Рава-Русская", которую открыли совсем недавно.

Украинская правда
Темы: ПольшаУкраинаграницаЛьвовщинаэпидемия


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