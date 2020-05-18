МОЗ ждет предложений украинцев по выходу из карантина
Министерство здравоохранения к вечеру 19 мая принимает предложения граждан относительно II и III этапа ослабления карантина.
Источник: пресс-служба МОЗ
Дословно: "На сайте МОЗ опубликовано распоряжение главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко о проведении общественного обсуждения некоторых требований к противоэпидемическим мероприятиям при ослаблении карантина.
Свои предложения к временным рекомендациям присылайте на электронную почту до 18:00 19 мая 2020 года: Povoroznyk.igor@gmail.com".
Детали: Также в Минздраве опубликовали сформированные проекты временных рекомендаций по ВНО, учреждений дошкольного образования, работы гостиниц, автотранспортных перевозок, и мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта во время II и III этапов выхода из карантина.
Что предшествовало: Минздрав озвучил критерии 4 этапов выхода из карантина: вводить их смогут не синхронно по всей стране, а в зависимости от региональной ситуации. Министр инфраструктуры Владислав Криклий представил три этапа запуска общественного транспорта.
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Предыстория:
- В Украине 11 мая вступил в силу первый этап ослабления карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин в связи с коронавирусом снова продлят, но он надеется, что метро и междугородний транспорт удастся открыть раньше, чем в середине лета.