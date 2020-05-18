МОЗ ждет предложений украинцев по выходу из карантина

Министерство здравоохранения к вечеру 19 мая принимает предложения граждан относительно II и III этапа ослабления карантина.

Источник: пресс-служба МОЗ

Дословно: "На сайте МОЗ опубликовано распоряжение главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко о проведении общественного обсуждения некоторых требований к противоэпидемическим мероприятиям при ослаблении карантина.

Свои предложения к временным рекомендациям присылайте на электронную почту до 18:00 19 мая 2020 года: Povoroznyk.igor@gmail.com".

Детали: Также в Минздраве опубликовали сформированные проекты временных рекомендаций по ВНО, учреждений дошкольного образования, работы гостиниц, автотранспортных перевозок, и мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта во время II и III этапов выхода из карантина.

Что предшествовало: Минздрав озвучил критерии 4 этапов выхода из карантина: вводить их смогут не синхронно по всей стране, а в зависимости от региональной ситуации. Министр инфраструктуры Владислав Криклий представил три этапа запуска общественного транспорта.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: