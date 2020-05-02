За рубежом COVID-19 болеют 164 украинца
Суббота, 2 мая 2020, 00:25
За границей на лечении от коронавирусной инфекции находится 164 украинца.
Источник: МИД
Детали: Отмечается, что больше всего украинцев проходят лечение в Италии. Там лечится 121 гражданин Украины. Кроме того, украинцы лечатся от COVID-19 в Греции, Испании, Швеции, Чехии, Германии и других странах.
Всего с коронавируса за рубежом выздоровели 45 украинцев.
Семь граждан Украины за рубежом умерли с начала эпидемии COVID-19.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
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Напомним:
- Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинцев.