Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID-19 в США от осложнений, вызванных болезнью, умерло 65 000 человек

Суббота, 2 мая 2020, 00:51
COVID-19 в США от осложнений, вызванных болезнью, умерло 65 000 человек

В США за последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 1654 граждан. Общее количество летальных случаев превысило 65 000.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: по состоянию на 1:00 2 мая, в США диагностировано 1 124 676 случаев заболевания. Умерло от осложнений, вызванных болезнью 65 510 человек. Уже выздоровели 158993 пациента.

За прошедшие сутки подтверждено 30 057 случаев заболевания коронавирусом.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В мире с 3 390 884 случаев заболевания 1 077 835 человек выздоровела и 239 069 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: СШАкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
США
"Не будем стесняться снова пойти в Конгресс" – Белый дом о дополнительных средствах для Украины
В Белом доме прокомментировали перспективы подготовки украинских пилотов на F-16
Российские миллиардеры Авен и Фридман попали под американские санкции
Последние новости
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
Все новости...
Реклама: