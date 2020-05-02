COVID-19 в США от осложнений, вызванных болезнью, умерло 65 000 человек

В США за последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 1654 граждан. Общее количество летальных случаев превысило 65 000.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: по состоянию на 1:00 2 мая, в США диагностировано 1 124 676 случаев заболевания. Умерло от осложнений, вызванных болезнью 65 510 человек. Уже выздоровели 158993 пациента.

За прошедшие сутки подтверждено 30 057 случаев заболевания коронавирусом.

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Напомним: