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В Италии от коронавируса выздоровели 78 000 больных

Суббота, 2 мая 2020, 03:10
В Италии от коронавируса выздоровели 78 000 больных

В Италии, где первых больных COVID-19 обнаружили 7 января, сейчас от коронавируса уже выздоровели 78 000 человек.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: по состоянию на 3:00 2 мая, в Италии диагностировано 207 428 случаев заболевания. Умерло от осложнений, вызванных болезнью 28 236 человек. Уже выздоровели 78 249 пациента.

За прошедшие сутки подтверждено 1965 случаев заболевания коронавирус и 269 смертей.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В мире с 3 390 884 случаев заболевания 1 077 835 человек выздоровела и 239 069 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: Италиякоронавирус
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