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Главные новости пятницы и ночи: посол США в Украине, Ким Чен Ына заметили на заводе

Суббота, 2 мая 2020, 08:00

Трамп выбрал кандидата на должность посла США в Украине, Ким Чен Ына заметили на заводе по производству удобрений — актуальные новости 1 мая.

О после США

"Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине". Дейтон сейчас является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в России.

О Ким Чен Ыне

Государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений.

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Темы: США


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