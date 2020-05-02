Главные новости пятницы и ночи: посол США в Украине, Ким Чен Ына заметили на заводе

Трамп выбрал кандидата на должность посла США в Украине, Ким Чен Ына заметили на заводе по производству удобрений — актуальные новости 1 мая.

О после США

"Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине". Дейтон сейчас является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в России.

О Ким Чен Ыне

Государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений.

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