Ан-225 "Мрия" доставил в Канаду груз из Китая

Самолет Ан-225 "Мрия" прибыл в Канаду с грузом медицинских средств индивидуальной защиты.

Источник: Посольство Украины в Канаде в Twitter

Дословно: "Крупнейший в мире самолет - украинский Ан-225" Мрия "- приземлился в Монреале, чтобы доставить средства индивидуальной защиты из Китая.

Гордимся, что самолет под флагом Украины осуществил крупнейшую для Канады поставку необходимого груза в это нелегкое время пандемии".

Что было ранее:

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву груз медицинского оборудования из Китая для борьбы с эпидемией коронавируса.