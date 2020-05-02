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Коронавирус во Франции: больше 130 тысяч заражений, Париж хочет продлить чрезвычайные меры

Суббота, 2 мая 2020, 10:42

Количество случаев заражения коронавирусом во Франции по состоянию на вечер 1 мая достигло 130 185.

Таковы последние данные Минздрава Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В течение последних суток от коронавирусной болезни во Франции умерли 218 человек. Это меньше, чем накануне, когда сообщалось о 289 смертях.

Всего с начала эпидемии в стране умерли 24 594 человек, из них 9 225 – в учреждениях опеки.

Что касается госпитализаций, то за последние 24 часа было зарегистрировано 668 новых случаев госпитализации, в результате чего число людей, все еще госпитализированных достигло 25 887.

Однако госпитализированных в сравнении с предыдущим днем на 396 человек меньше, потому что больше людей смогли покинуть больницу. Всего с 1 марта во Франции было зарегистрировано 92 097 случаев госпитализации.

В настоящее время в реанимации находятся 3878 пациентов, что на 141 человека меньше, чем в четверг.

В целом 50 200 человек покинули больницы вылеченными.

Вместе с тем правительство Франции готовится продлить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения после 24 мая еще на два месяца. Соответствующее предложение правительству должен одобрить парламент.

Чрезвычайное положение в области здравоохранения и его продолжение создают правовую основу для принятия мер по борьбе с распространением эпидемии, и частности мер, связанных с ее сдерживанием.

Этот текст позволяет продолжать ограничивать определенные общественные свободы, например свободу передвижения.

Темы: Франциякоронавирусэпидемия
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