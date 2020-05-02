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В Киеве коронавирус диагностировали еще у 41 человека, двое - из УПЦ МП

Суббота, 2 мая 2020, 12:16
В Киеве коронавирус диагностировали еще у 41 человека, двое - из УПЦ МП

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 41 человека. Среди зараженных - 5 медиков и двое церковников УПЦ Московского патриархата.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "На сегодняшний день в столице уже 1494 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Заболели:

22 женщины в возрасте от 29 до 83 лет. И 19 мужчик от 21 до 84 лет. Один из них (из зараженных Covid-19 мужчин - ред.) зз Киево-Печерской лавры и один – священник из Храма преподобного Феодора Освященного, что на улице Овруцкой в ​​столице (принадлежит УПЦ МП - ред.)".

Напомним: За минувшие сутки обнаружили 550 новых больных коронавирусной инфекцией, это на 95 случаев больше, чем днем ​​ранее.

Украинская правда
Темы: КиевцерковькоронавирусэпидемияВиталий Кличко
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